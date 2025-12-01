Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України

Емманюель Макрон: «Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців»

Президент Франції анонсував важливі перемовини з американською стороною

Держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами французького лідера, Росія не дала жодних сигналів чи доказів про готовність припинити агресію проти України. «Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», – зазначив він.

Макрон повідомив про важливі перемовини найближчим часом. Під час майбутньої зустрічі європейці затвердять гарантії безпеки для України з американцями.

«Найближчими днями відбудуться важливі переговори між американськими посадовцями та Коаліцією охочих з метою уточнення участі США в цих гарантіях, відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня», – наголосив президент Франції.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зусилля, спрямовані на припинення повномасштабної війни в Україні, вийшли на вирішальний етап. Він підкреслив, що Києву необхідні надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб мирна угода була укладена першочергово, і лише після цього вони погодяться надати Україні будь-які гарантії безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів переговорив з французьким лідером Емманюелем Макроном. Ключова тема зустрічі – мирні перемовини та гарантії безпеки.