«Треба дивитися на реальність»: Орбан вчергове заявив, що Україна програє Росії

Рішення Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримати Україну є «стратегічно хибним», вважає угорський прем’єр

Скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а Захід і Євросоюз припустилися «стратегічної помилки», вирішивши допомагати Києву. Про це Орбан сказав під час чергового виступу, відео якого опублікував у X преспредставник уряду Угорщини Золтан Ковач.

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За його словами, у 2014 році Захід після окупації Криму Росією ухвалив «стратегічно вірне» рішення, коли досяг укладення Мінських угод і заморожування війни на Донбасі. Рішення Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримати Україну він назвав, навпаки, «стратегічно хибним».

«Тепер уже зрозуміло, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Політичних змін у Москві теж чекати не доводиться... Треба дивитися на реальність», – сказав Орбан.

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Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель, вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

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