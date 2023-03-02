Тривожний ранок у Росії: обстріли та «бавовна» у кількох областях

Cело Ломаківка Стародубського району Брянської області нібито близько години перебуває під обстрілом

Ранок 2 березня у Росії почався з тривожних новин, лунають вибухи чути обстріли. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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Як зазначається, село Ломаківка Стародубського району Брянської області нібито близько години перебуває під обстрілом у якому місцева влада традиційно звинувачує ЗСУ. За їхніми даними, кілька снарядів упали на цивільні об'єкти, а місцеві ховаються у підвалах.

Також губернатор області Олександр Богомаз заявив, що з України на територію Брянської області до села Любечани нібито «проникла ДРГ» і здійснила обстріл автомобіля.

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За інформацією російського Telegram-каналу Baza, в Тульській області стався вибух, але про його причини поки не повідомляється. Відомо, що вибух стався сьогодні неподалік вулиці Молодіжна у селищі Березовський близько 08:00. Його почули всі місцеві жителі і за їхніми словами, від вибуху «затремтіли будинки».

«Пізніше в лісі виявили вирву глибиною о пів метра. Навколо все було посипано попелом і лежали тіла кількох птахів. Наразі мешканців не пускають до місця - територія оточена поліцією, на місці працюють вибухотехніки», - повідомили в мережі.

Тим часом курський губернатор Роман Старовойт повідомив, що селище Тьоткіне поблизу кордону з Україною нібито «знову потрапило під обстріл ЗСУ».

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Нагадаємо, раніше у січні у Брянській області Росії сталися вибухи. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що це була атака українського дрона.

Розпочалася 372-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках.