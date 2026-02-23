Головна Світ Політика
Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генсеком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генсеком
Північнокорейський диктатор зберіг за собою посаду генерального секретаря керівної партії
фото: Kcna

Майже п’ять тисяч делегатів висловили повну підтримку північнокорейському диктатору як партійному і державному лідеру

Керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Kcna.

«Дев’ятий з’їзд Трудової партії одностайно ухвалив рішення про обрання товариша Кім Чен Ина генеральним секретарем ТПК, що відображає волю та бажання всіх делегатів, членів партії, народу та військовослужбовців Народної армії», – йдеться в повідомленні.

Під час з’їзду також обрано членів центрального комітету партії та ухвалено зміни до партійного статуту. Раніше Кім заявляв, що цьогорічний з'їзд представить наступний етап програми ядерної зброї країни.

З’їзд Трудової партії, який проводиться лише раз на п’ять років, визначає діяльність північнокорейської держави в усіх сферах – від житлового будівництва до планування війни. Це лише дев'ятий з'їзд Трудової партії за десятиліття правління династії Кімів. Протягом лідерства Кім Чен Іра проведення з'їздів було призупинено, проте його син Кім Чен Ин відновив цю практику у 2016 році.

Нагадаємо, Північна Корея, ймовірно, розпочала процес призначення доньки лідера Кім Чен Ина, Кім Чу Е, його наступницею. Під час закритого брифінгу для парламентського комітету з розвідки Національна розвідувальна служба Південної Кореї навела висловлювання Джу Ае щодо певних аспектів державної політики КНДР. Розвідка вважає це однією з підстав для своєї останньої оцінки щодо майбутнього наступника лідера КНДР Кім Чен Ина.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років.

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея

