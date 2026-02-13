Головна Світ Політика
Південнокорейська розвідка назвала втрати Північної Кореї у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Загальні втрати особового складу КНДР становлять близько 6 тис. військовослужбовців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі на Курщині перебуває близько 11 тис. північнокорейських солдатів

Близько 6 тис. північнокорейських військовослужбовців, які воювали на боці Москви, загинули або дістали поранення у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посилання Yonhap.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, наразі на Курщині перебуває близько 11 тис. північнокорейських солдатів. З них 10 тис. – звичайні війська і 1 тис. – інженерні. Крім того, приблизно 1,1 тис. військовослужбовців, які повернулися до Північної Кореї у грудні 2025 року, можуть знову відправити до Росії.

«Попри 6 тис. втрат, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії», – йдеться в заяві розвідки.

Також Пхеньян створив новий департамент безпілотних літальних апаратів і працює над налагодженням системи, здатної розробляти і масово виробляти дрони.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про роль північнокорейського контингенту у війні Росії проти України. Станом на лютий 2026 року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області.

За даними воєнної розвідки, північнокорейські солдати діють під прямим командуванням російських офіцерів. Їхні завдання включають ведення обстрілів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), виконання завдань з аеророзвідки та артилерійської розвідки та пряма участь в управлінні вогнем РСЗВ у режимі реального часу.

До слова, Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні територій у Курській області Росії.

Південнокорейська розвідка назвала втрати Північної Кореї у війні проти України
