Демократи під прицілом? Трамп підписав указ про боротьбу з шахрайством

Трамп підписав указ про нову групу проти розкрадань у соцвиплатах

Нова структура перевірятиме можливі зловживання у федеральних програмах, зокрема у штатах із найбільшими бюджетами соціальної допомоги

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення спеціальної оперативної групи, яка займатиметься боротьбою з шахрайством у федеральних програмах соціальних виплат. Відповідний документ глава Білого дому підписав під час заходу у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Як повідомляє видання, нова структура має перевіряти можливі зловживання бюджетними коштами у різних штатах США. За словами Трампа, перевірки проводитимуться незалежно від політичної приналежності місцевої влади. «Ми знайдемо шахраїв всюди – від невеликих містечок до мерій мегаполісів», – заявив президент США.

Разом із тим Трамп зазначив, що значна частина зловживань, за його словами, може відбуватися у штатах, де владу контролюють демократи. Саме тому серед перших об’єктів перевірок можуть опинитися Каліфорнія та Нью-Йорк. Ці штати мають одні з найбільших бюджетів програм соціальної допомоги та медичного страхування Medicaid.

Керівником новоствореної оперативної групи призначено віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він координуватиме роботу федеральних відомств у межах так званого «загальноурядового підходу» до боротьби з фінансовими зловживаннями.

До роботи структури також залучать низку високопосадовців адміністрації. Зокрема, радником з реалізації указу стане Стівен Міллер, якого вважають одним з ключових ідеологів Білого дому. За юридичну складову протидії фінансовим схемам відповідатиме голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон.

Віцепрезидент Венс уже заявив, що нова робоча група застосовуватиме «загальноурядовий підхід» до боротьби з шахрайством у програмах державної допомоги. За його словами, влада враховує попередній досвід розслідувань масштабних фінансових схем.

Зокрема, він згадав резонансну справу у штаті Міннесота, де слідчі розслідували розкрадання приблизно 300 млн доларів із програм допомоги, пов’язаних із пандемією COVID-19. За даними федеральних органів, у цій справі вже засуджено десятки осіб.

Ініціатива зі створення оперативної групи є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти фінансових зловживань у державних програмах. Раніше президент оголосив «війну шахрайству» та доручив провести перевірки у низці федеральних програм соціальної допомоги.

Йдеться, зокрема, про виплати у сфері медичного страхування Medicaid, а також інші програми підтримки, які фінансуються з федерального бюджету США. За задумом адміністрації, нова структура має посилити контроль за використанням державних коштів та запобігти масштабним фінансовим зловживанням.

До слова, у Великій Британії торік зафіксували рекордну кількість повідомлень про шахрайство – 444 тис. випадків. Значну частину таких злочинів здійснюють із використанням інструментів штучного інтелекту.