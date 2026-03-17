Іран прокоментував чутки про контакти з адміністрацією Трампа

Єгор Голівець
Міністр закордонних справ Ірану прокоментував публікації західних ЗМІ
фото: AP

У Тегерані заявили, що дипломатичні контакти зі США припинилися після американського удару по Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив інформацію про спроби Тегерана налагодити контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа для обговорення припинення бойових дій та дипломатичного врегулювання конфлікту. Про це повідомляє «Главком».

Аракчі спростував повідомлення про те, що останніми днями він нібито відновив контакти зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. За його словами, будь-які дипломатичні канали фактично припинилися після рішення американської адміністрації завдати удару по Ірану.

«Мій останній контакт з Віткофом відбувся до рішення його роботодавця знищити дипломатію черговим незаконним військовим нападом на Іран», – заявив міністр закордонних справ Ірану.

Він також підкреслив, що повідомлення про нібито відновлення контактів між сторонами не відповідають дійсності. «Будь-яке твердження про протилежне, схоже, спрямоване виключно на те, щоб ввести в оману нафтотрейдерів та громадськість», – додав Аракчі.

Напередодні видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі нібито відновилися прямі контакти.

За даними джерела, іранський дипломат начебто надсилав американській стороні текстові повідомлення, в яких обговорювалися питання припинення бойових дій та можливого дипломатичного врегулювання ситуації.

Водночас у Тегерані ці повідомлення категорично заперечили. Іранська сторона наполягає, що після американського удару дипломатичний процес фактично був зірваний.

