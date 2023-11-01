Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази

Ціллю ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі

Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАСe та руйнування підземної інфраструктури бойовиків. Про це пише Reuters.

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За словами представника ЦАХАЛу Річарда Гехта, ціллю ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі, який винний у вбивствах багатьох ізраїльтян, та переховувався серед цивільних у Газі.

Загибель людей у таборі біженців, окрім ХАМАСівця, внаслідок авіаудару офіцер назвав «трагедією війни».

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Також представник ізраїльської армії знову закликав цивільних у Секторі Газа евакуюватись на південь анклаву. У ЦАХАЛі додали, що внаслідок удару також було ліквідовано кількох інших членів ХАМАСу.

Ізраїльська правозахисна організація B'tselem засудила дії ЦАХАЛ у Секторі Газа після удару по табору, передає ВВС. Як заявив генеральний директор Товариства Червоного Півмісяця Палестини, в результаті атаки по Джабалії загинули 25 мирних жителів.

Нагадаємо, 31 жовтня Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня. Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.