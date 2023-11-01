Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Ціллю ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі

Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАСe та руйнування підземної інфраструктури бойовиків. Про це пише Reuters.

За словами представника ЦАХАЛу Річарда Гехта, ціллю ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі, який винний у вбивствах багатьох ізраїльтян, та переховувався серед цивільних у Газі.

Загибель людей у таборі біженців, окрім ХАМАСівця, внаслідок авіаудару офіцер назвав «трагедією війни».

Також представник ізраїльської армії знову закликав цивільних у Секторі Газа евакуюватись на південь анклаву. У ЦАХАЛі додали, що внаслідок удару також було ліквідовано кількох інших членів ХАМАСу.

Ізраїльська правозахисна організація B'tselem засудила дії ЦАХАЛ у Секторі Газа після удару по табору, передає ВВС. Як заявив генеральний директор Товариства Червоного Півмісяця Палестини, в результаті атаки по Джабалії загинули 25 мирних жителів.

Нагадаємо, 31 жовтня Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня. Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

Теги: авіаудар Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна може на півроку залишається віч-на-віч із путінською Росією»
Небезпечний час для України
16 жовтня, 07:38
Людей вбивали з діловим виглядом, ніби це робота
Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні
11 жовтня, 09:10
Близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня
ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)
18 жовтня, 08:52
150 українців не можуть виїхати з Сектору Газа
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю
11 жовтня, 16:02
ОАЕ мають великий вплив на Башара Асада
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
10 жовтня, 06:18
Ізраїльські солдати збирають тіла мирних жителів, убитих бойовиками ХАМАС у суботу в селі Кфар-Аза
Найсмертоносніший день. Як ХАМАС перехитрив найпотужнішу армію на Близькому Сході світова преса
15 жовтня, 13:38
Ізраїльські війська готують готуються розпочати наземну операцію в Секторі Гази
Чи планує Ізраїль окупувати Сектор Гази: посол в ООН розставив крапки над «і»
16 жовтня, 07:12
Вибухівка здетонувала за 30 метрів від входу в посольство Ізраїлю на Кіпрі
На Кіпрі стався вибух біля посольства Ізраїлю
21 жовтня, 16:04
Ізраїльський танк випадково обстріляв єгипетський КПП
Ізраїль випадково обстріляв територію Єгипту
22 жовтня, 21:10

Соціум

Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази
Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
Чи бояться німці третьої світової війни: результати опитування
Чи бояться німці третьої світової війни: результати опитування
Події в Дагестані демонструють послаблення контролю Кремля у регіонах – ISW
Події в Дагестані демонструють послаблення контролю Кремля у регіонах – ISW
В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
У паризькому метро поліція стріляла у жінку в хіджабі, що погрожувала вибухом
У паризькому метро поліція стріляла у жінку в хіджабі, що погрожувала вибухом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
9980
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9014
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
6941
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
4898
Потужні магнітні бурі накриють Землю: названо небезпечні дні
3931
У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова

Новини

Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту