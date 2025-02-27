Туреччина «відкрита» для надання військ для миротворчих сил в Україні

Туреччина, яка має другу армію в НАТО після США, може полегшити зусилля європейських союзників, які хочуть відправити своїх миротворців до України

Останнім часом президент Ердоган активізував риторику про військову міць і потенціал Туреччини для зміцнення безпеки Європи

Туреччина може розгорнути свої миротворчі сили в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей з ними в Анкарі на початку лютого.

Джерела кажуть, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки її формування. Припинення вогню також далеко не гарантоване. При цьому Росія не дала відповіді Туреччині на питання про відправку військ. Про позицію Зеленського видання не пише.

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, заявив український посадовець, знайомий із ходом переговорів. Він каже, що Анкара підтримує гарантії миру та безпеки, які є надійними. Останнім часом президент Ердоган активізував риторику про військову міць і потенціал Туреччини для зміцнення безпеки Європи.

Туреччина, яка має другу армію в НАТО після США, може полегшити зусилля європейських союзників, які хочуть відправити своїх миротворців до України. Bloomberg згадує в цьому контексті Францію та Велику Британію Британський премʼєр: Велика Британія готова розмістити війська в Україні, які офіційно казали про можливість розмістити війська в Україні.

Нагадаємо, Європа планує відправити до України від 25 до 30 тис. військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів.

Згідно з даними видання, європейські військові будуть розміщені не вздовж лінії зіткнення. Водночас ці війська може підтримати більша кількість сил за межами України, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати число.

Водночас США прагнуть, щоб після припинення вогню мир в Україні забезпечували не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн, зокрема Китаю та Бразилії. Зазначається, що американські чиновники запропонували створення миротворчої місії за участі неєвропейських країн, таких як Бразилія чи Китай. Ці сили могли б розміститися вздовж майбутньої лінії припинення вогню, яка виконуватиме роль буферної зони.