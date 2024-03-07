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Зеленський завтра відвідає Туреччину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський завтра відвідає Туреччину
Президент зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом
фото: Офіс Президента

Востаннє Зеленський відвідував Туреччину у липні минуло року

8 березня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини. Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У рамках візиту Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зазначається, що під час зустрічі лідери країн обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду, перспективи миру в регіоні та двосторонні відносини.

Нагадаємо, востаннє Зеленський відвідував Туреччину у липні минуло року. 

У лютому стало відомо, що незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україні та Росія досягли ліміту того, чого можна досягти військовими методами та зазначив, що потрібно вести розмову щодо припинення вогню.

Раніше Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. 

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що «Чорноморська ініціатива» залишається на їхньому порядку денному.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський президент

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