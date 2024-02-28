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Ердоган готовий відновити процес переговорів між Росією та Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ердоган готовий відновити процес переговорів між Росією та Україною
Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між РФ та Україною
фото з відкритих джерел

Ердоган наголосив на важливості максимального використання всіх дипломатичних каналів для відновлення миру

Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu Ajansı.

У своєму відеозверненні до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа президент Туреччини заявив, що не зможе взяти участь у заході через підготовку до виборів до місцевих органів влади в країні.

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що «Чорноморська ініціатива» залишається на їхньому порядку денному.

Президент Туреччини наголосив на необхідності створення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства комерційних суден у Чорному морі та додав, що в цьому контексті у співпраці з ООН тривають контакти з вироблення нового регламенту, який включатиме зобов'язання щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.

«З іншого боку, ми для відновлення миру готові відновити процес переговорів, який раніше відбувся в Стамбулі. Ми вступили в третій рік війни і, попри всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром», – сказав Ердоган.

Президент для досягнення цієї мети наголосив на крайній важливості максимального використання всіх дипломатичних каналів.

«Як мінімум, вважаю за необхідне розпочати спільну роботу з визначення загальних параметрів миру. У цьому плані ми принципово підтримуємо мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів», – наголосив президент.

Президент Ердоган нагадав, що Туреччина також взяла на себе керівну роль у межах плану, присвяченого продовольчій безпеці. Також він підкреслив підтримку Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України.

За словами Ердоган, Туреччина докладає всіх зусиль для захисту прав та інтересів кримськотатарського народу. Він висловив готовність зробити свій внесок у якнайшвидше відновлення та реконструкцію України.

Нагадаємо, незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, візит російського лідера Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган переговори росія війна

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