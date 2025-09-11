Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters

Президент Володимир Зеленський зазначив, що досвід України в боротьбі з масованими атаками дронів буде корисним для інших країн

Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Виступаючи в Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом, Зеленський заявив, що Україна «відкрита і готова» навчати своїх партнерів боротьбі з різними типами російських дронів. Він наголосив, що дорогі ракетні системи, як-от американські Patriot, занадто неефективні проти дешевих безпілотників.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже погодився направити військових представників в Україну для навчання. Таким чином, польські військові зможуть вивчити досвід України, яка розробила власну багатошарову систему протидії російським повітряним атакам.

Джерело Reuters підтвердило, що польські військові направляться в Україну для навчання зі збиття дронів.

Зеленський додав, що «ні в кого в світі немає такої кількості ракет, щоб збивати всі типи безпілотників», тому досвід України в боротьбі з масованими атаками дронів може бути корисним для інших країн.

Нагадаємо, після цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу 19-й пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії Росії. Наразі триває наповнення цього пакету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зауважимо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.

До слова, Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.