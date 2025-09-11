Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже погодився направити військових представників в Україну для навчання
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський зазначив, що досвід України в боротьбі з масованими атаками дронів буде корисним для інших країн

Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Виступаючи в Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом, Зеленський заявив, що Україна «відкрита і готова» навчати своїх партнерів боротьбі з різними типами російських дронів. Він наголосив, що дорогі ракетні системи, як-от американські Patriot, занадто неефективні проти дешевих безпілотників.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже погодився направити військових представників в Україну для навчання. Таким чином, польські військові зможуть вивчити досвід України, яка розробила власну багатошарову систему протидії російським повітряним атакам.

Джерело Reuters підтвердило, що польські військові направляться в Україну для навчання зі збиття дронів.

Зеленський додав, що «ні в кого в світі немає такої кількості ракет, щоб збивати всі типи безпілотників», тому досвід України в боротьбі з масованими атаками дронів може бути корисним для інших країн.

Нагадаємо, після цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу 19-й пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії Росії. Наразі триває наповнення цього пакету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зауважимо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.

До слова, Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.

Теги: Володимир Зеленський безпілотник Дональд Туск Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Користувачі відреагували на камін Трампа
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
19 серпня, 16:28
Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни
Україна отримає багато землі – Трамп
19 серпня, 16:05
«Фламінго» – це крилата ракета великої дальності повністю українського виробництва
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
22 серпня, 23:16
У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
27 серпня, 23:24
Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
30 серпня, 01:29
Зеленський наголосив, що Москва попри значні економічні втрати продовжує війну, розраховуючи уникнути жорсткіших обмежень
Зеленський назвав причину, чому Росія зриває його можливу зустріч із Путіним
29 серпня, 17:38
Пошуково-рятувальна операція триває
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
7 вересня, 13:12
Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі коаліції охочих, яку організував Президент Франції Емманюель Макрон
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
6 вересня, 18:23

Події в Україні

Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters
Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
Українському журналісту, який повернувся з полону, довелося доводити, що він не ухилянт
Українському журналісту, який повернувся з полону, довелося доводити, що він не ухилянт
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик
У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua