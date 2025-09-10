Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони
Цієї ночі російські дрони порушили повітряний простір Польщі
фото з відкритих джерел

Туск не уточнив кількість російських БпЛА, що залетіли в Польщу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, передає «Главком».

Туск написав, що «величезна кількість російських безпілотників» порушила польський повітряний простір. Водночас поки не уточнено, скільки саме БпЛА було збито та яка їх загальна кількість залетіла на територію Польщі.

Лише, зі слів Туска, відомо, що ті безпілотники, «які становили пряму загрозу, були збиті».

Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони фото 1

«Я постійно спілкуюся з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками», – додав польський прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

«Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО.

Також за повідомленням Polsat News, російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля. 

До слова, члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Читайте також:

Теги: росія Польща Дональд Туск дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін організовує Україні оперативне оточення
Путін організовує Україні оперативне оточення
28 серпня, 18:47
Російська радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй»
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
11 серпня, 16:45
головна мета переговорів Трампа з Путіним – це ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень
Подробиці зустрічі Трампа та Путіна, вибухи у Росії: головне за ніч
13 серпня, 05:53
Розбір завалів на місці вибуху, Рязанська область
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
17 серпня, 16:36
Мелоні підтвердила важливість продовження роботи з США для досягнення миру
Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна
18 серпня, 16:48
Єва Грнцирова заявила, що атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини
Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через «Дружбу»
19 серпня, 20:26
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
27 серпня, 07:46
Тетяна Крупа перебуває під вартою 10 місяців поспіль
Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі
28 серпня, 13:16
Перед операцією Симоньян зустрілася із патриархом Кирилом, який нагородив їїорденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
Вчора, 10:15

Політика

Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
У Польщі після нічної атаки знайдено уламки ще одного російського дрона
У Польщі після нічної атаки знайдено уламки ще одного російського дрона
«До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок». Нардеп пояснив логіку Путіна
«До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок». Нардеп пояснив логіку Путіна
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини
Туск розпочав позачергове засідання уряду Польщі: перші заяви
Туск розпочав позачергове засідання уряду Польщі: перші заяви
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua