Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони

Туск не уточнив кількість російських БпЛА, що залетіли в Польщу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, передає «Главком».

Туск написав, що «величезна кількість російських безпілотників» порушила польський повітряний простір. Водночас поки не уточнено, скільки саме БпЛА було збито та яка їх загальна кількість залетіла на територію Польщі.

Лише, зі слів Туска, відомо, що ті безпілотники, «які становили пряму загрозу, були збиті».

«Я постійно спілкуюся з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками», – додав польський прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

«Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО.

Також за повідомленням Polsat News, російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля.

До слова, члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».