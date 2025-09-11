Головна Світ Соціум
У Польщі один з дронів упав на територію військової бази

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Польщі один з дронів упав на територію військової бази
У ніч на 10 вересня російські БпЛА атакували Польщу
Крім того, на території Польщі були знайдені уламки щонайменше однієї російської ракети

Під час російської атаки в ніч на 10 вересня на територію Польщі залетіли безпілотники. Загалом вже знайдено уламки 16 російських дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Один із безпілотників упав на територію військової бази Сил територіальної оборони в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею. Зазначається, що інцидент не завдав шкоди.

Уламки дронів були знайдені в декількох воєводствах:

  • Люблінське – 9 уламків;
  • Мазовецьке – 2 уламки (включно з тим, що впав на військову базу);
  • Свєнтокшиське – 3 уламки;
  • Лодзьке – 1 уламок;
  • Вармінсько-Мазурське – 1 уламок.

Також, за інформацією міністерства внутрішніх справ Польщі, на території країни були знайдені уламки щонайменше однієї російської ракети.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

