США провели навчальний політ бомбардувальника B-52 біля кордону з Росією

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
США провели навчальний політ бомбардувальника B-52 біля кордону з Росією
Американський стратегічний бомбардувальник B-52 наблизився до російського кордону на 50 км
фото: U.S. Air Force

B-52 Stratofortress наблизився до російського кордону під супроводом винищувачів
 

Американський стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress здійснив навчальний політ над Фінляндією, під час якого відпрацював удари по цілях на полігоні Сотінпуро та пролетів поблизу російського кордону під супроводом фінських і британських винищувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фінські Військово-повітряні сили.

Після цього бомбардувальник увійшов у повітряний простір Естонії та наблизився до кордону з Росією на відстань близько 50 км. Під час польоту над Фінляндією B-52 супроводжували фінські винищувачі F/A-18 Hornet, а над Естонією – британські Eurofighter Typhoon.

Також у небі перебував літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління НАТО E-3A Sentry.

Раніше Командування США в Європі повідомило, що на авіабазу Морон в Іспанії прибули три бомбардувальники B-52H для спільних навчань із Фінляндією, Литвою, Швецією та іншими партнерами. Загалом до Іспанії з авіабази Барксдейл в Луїзіані прибули три бомбардувальники.

Нагадаємо, що Китай заявив, що група бомбардувальників H-6K здійснила політ поблизу Тайваню для проведення «навчань з протистояння». Ці маневри були оприлюднені китайськими державними ЗМІ за кілька днів до зустрічі між президентами США Дональдом Трампом та Китаю Сі Цзіньпіном. Під час навчань відпрацьовувалися різні бойові сценарії, зокрема повітряні блокади та точні удари. Військові літаки, зокрема винищувачі J-10 і бомбардувальники H-6K, здійснили маневри в повітряному просторі та водах навколо Тайваню.

3 листопада 2024 року США, Японія та Південна Корея провели спільні авіаційні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-1B. Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що ці маневри стали відповіддю на запуск міжконтинентальної балістичної ракети, який Північна Корея здійснила минулого тижня. Тристоронні навчання пройшли над водами на схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Теги: політ літак навчання США стратегічні бомбардувальники росія Фінляндія Естонія

