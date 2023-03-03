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У Білому домі вигадали нову оригінальну назву для Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Білому домі вигадали нову оригінальну назву для Росії
Речниця Байдена зробила ефектну помилку
фото: The White House

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр виступаючи перед журналістами назвала країну-агресора «Російською Народною Республікою»

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр  помилково чи навмисно під час брифінгу перейменувала Росію на Російську Народну Республіку. Це добре видно на записі, що доступний на Youtube-каналі американської адміністрації.

Завершуючи виступ перед представниками медіа, вона розповіла про плани президента США Джо Байдена зустрітися із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

За її словами, політики обговорюватимуть виклики міжнародної безпеки, зокрема ті, що Сполученим Штатам та Європі «кинула Російська Народна Республіка». При цьому ніхто з присутніх не виправив помилку Жан-П'єр.

Раніше стало відомо, що Байден зустрінеться у Вашингтоні з фон дер Ляйєн для обговорення посилення санкцій проти Китаю. Як заявила Жан-П'єр, у ході зустрічі «вестиметься спільна робота з вирішення проблем, що створюються КНР». За її словами, поїздка фон дер Ляйєн до столиці США запланована на 10 березня.

Нагадаємо,  Пентагон надав повний перелік озброєння та іншого військового обладнання, яке ввійшло до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів.  До пакета вперше ввійдуть броньовані мостоукладачі – системи, що використовуються для наведення мостів через траншеї та вузькі водні перешкоди.

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Теги: Пентагон робота озброєння

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