Рада Безпеки ООН тимчасово зняла частину санкцій в Північній Кореї: названо причину

За словами представників комітету, звільнення від санкцій діятиме протягом дев'яти місяців

Рада Безпеки ООН схвалила виняток із санкцій для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що дозволяє імпорт у країну наметів. Про це повідомляє Yonhap.

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Раніше, 20 липня, комітет ООН, який відповідає за контроль за санкціями, ухвалив тимчасове скасування заборони на ввезення «універсальних» наметів до Північної Кореї з метою надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Таке рішення дозволить ООН допомогти Північній Кореї подолати наслідки посухи та інших надзвичайних ситуацій.

За заявою представників комітету, виняток із санкцій залишатиметься у дії протягом дев'яти місяців. Однак поки що невизначено, коли саме товари будуть доставлені до Північної Кореї, оскільки через пандемію COVID-19 Пхеньян підтримує високий рівень прикордонного контролю.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії.

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до можливої війни. Диктатор відправив у відставку старшого генерала збройних сил КНДР.