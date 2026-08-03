Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових

Стрілянина сталася під час проведення заходів із оповіщення населення

В Одесі під час проведення мобілізаційних заходів чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок нападу четверо військових дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області та Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався ввечері 2 серпня на вулиці Космонавтів, невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях під час проведення заходів із оповіщення населення. У поліції повідомили, що виклик про стрілянину надійшов близько 19:30.

«Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного ТЦК та СП заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – зазначили правоохоронці.

За попередньою інформацією, одного з поранених госпіталізували з важким пораненням у спину. Ще троє військовослужбовців згодом самостійно звернулися до медиків.

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт збройного нападу на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

Пізніше поліція повідомила про затримання 32-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині. За попередніми даними, він використовував пістолет під патрон Флобера.

фото: Національна поліція України

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Зброю направлять на експертне дослідження. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.

Нагадаємо, раніше у Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. За даними Київського міського ТЦК та СП, чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. За інформацією ТЦК, після доставки до Подільського районного ТЦК та СП чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії, де й стався напад.