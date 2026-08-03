Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових
Нападник поранив чотирьох військових ТЦК в Одесі
фото: Національна поліція України

Стрілянина сталася під час проведення заходів із оповіщення населення

В Одесі під час проведення мобілізаційних заходів чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок нападу четверо військових дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області та Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався ввечері 2 серпня на вулиці Космонавтів, невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях під час проведення заходів із оповіщення населення. У поліції повідомили, що виклик про стрілянину надійшов близько 19:30.

«Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного ТЦК та СП заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – зазначили правоохоронці.

За попередньою інформацією, одного з поранених госпіталізували з важким пораненням у спину. Ще троє військовослужбовців згодом самостійно звернулися до медиків.

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт збройного нападу на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

Пізніше поліція повідомила про затримання 32-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині. За попередніми даними, він використовував пістолет під патрон Флобера.

Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових фото 1
фото: Національна поліція України

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Зброю направлять на експертне дослідження. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.

Нагадаємо, раніше у Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. За даними Київського міського ТЦК та СП, чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. За інформацією ТЦК, після доставки до Подільського районного ТЦК та СП чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії, де й стався напад.

Теги: ТЦК Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні
Треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні
9 липня, 17:33
Під час повітряного удару Олена Архіпова поспішала до укриття разом зі своїми дітьми
Під час удару по Одесі загинула волонтерка українського Червоного Хреста
17 липня, 12:32
Над містом здійнявся дим
РФ атакувала Одесу: пошкоджено лікарню, коледж, є постраждалі
31 липня, 12:43
Наслідки удару по Одесі
Удар балістикою по Одещині: в ДСНС показали наслідки атаки росіян (відео)
7 липня, 23:15
Встановлюються всі обставини інциденту
Одеса: затримано чоловіка, який взяв в заручники людей в перукарні
8 липня, 14:21
Під удар Росії потрапили два торговельні судна
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан
14 липня, 18:58
Російський БпЛА влучив у будівлю прокуратури та ТЦК в Чернігові
Удар по прокуратурі та ТЦК у Чернігові: з'явилось відео наслідків атаки
21 липня, 17:02
Росія завдала удару безпілотниками по Одесі
Дрон РФ розніс житловий будинок в Одесі: перші деталі атаки
22 липня, 13:34
За словами Ольги Дьоміної, повістки, що прийшли загиблому сину, завдали їй великих душевних страждань
Загиблому воїну прийшли дві повістки: як це пояснили у ТЦК
25 липня, 17:15

Політика

«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових
Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових
Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА
У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА
Путін не бачить сенсу в переговорах – аналіз Foreign Affairs
Путін не бачить сенсу в переговорах – аналіз Foreign Affairs
ISW: липневі втрати Росії стали рекордними, а темпи просування – мінімальними
ISW: липневі втрати Росії стали рекордними, а темпи просування – мінімальними

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
77K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
58K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua