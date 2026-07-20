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Китай збирає власний альянс зі штучного інтелекту: до чого тут Росія

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Китай збирає власний альянс зі штучного інтелекту: до чого тут Росія
Китай оголосив про створення міжнародного альянсу у сфері штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

До нової організації увійшли 29 країн, серед яких Росія, Бразилія та Південно-Африканська Республіка, Пакистан та Індонезія та інші. Жодна західна країна не підписала пропозиції

Китай оголосив про створення міжнародної організації зі співробітництва у сфері штучного інтелекту, до якої вже увійшли 29 країн. У Пекіні заявляють, що вона має сприяти розвитку технологій, однак аналітики розглядають новий альянс як спробу протистояти технологічному впливу США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MLQ.ai.

Під час Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту 16 липня в Шанхаї голова КНР Сі Цзіньпін офіційно оголосив про створення Всесвітньої організації співробітництва у сфері штучного інтелекту (WAICO), повідомляє центральне телебачення Китаю CCTV.

«Розвиток штучного інтелекту не повинен бути сольним виступом якоїсь окремої країни, а радше симфонією глобальної співпраці», – сказав Сі у своїй основній доповіді.

Організація зі штаб-квартирою в Шанхаї включає Росію, Бразилію, Індонезію, Південну Африку, Пакистан, Малайзію, Сенегал і Казахстан серед своїх підписантів – і жодної західної країни. Також були відсутні член G7, Європейського Союзу, Австралії, Південної Кореї та Індія – усі вони мають існуючі відносини з Вашингтоном у сфері управління штучним інтелектом.

Сі Цзіньпін також оголосив, що протягом наступних п’яти років Китай надасть 5 тис. місць для навчання фахівців зі штучного інтелекту з країн, що розвиваються.

Крім того, Пекін планує створити шість міжнародних центрів співпраці у сфері ШІ що охоплюють Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Лігу арабських держав, Африканський Союз, Співтовариство держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC), Шанхайську організацію співробітництва та БРІКС. А також запровадити систему раннього метеорологічного попередження на основі штучного інтелекту в 30 країнах. Про це повідомило Міністерство закордонних справ КНР.

За оцінкою Fortune, нова організація має стати китайською альтернативою західним об'єднанням у сфері штучного інтелекту. Водночас США разом із Японією, Великою Британією, Австралією, Філіппінами, Ізраїлем та Індією вже розвивають власну співпрацю у цій галузі.

Нагадуємо, ідею створення Всесвітньої організації співробітництва у сфері штучного інтелекту Китай уперше запропонував у липні 2025 року. Згодом Сі Цзіньпін повторно представив цю ініціативу на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

 

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Теги: Китай Казахстан штучний інтелект Сі Цзіньпін

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