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Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 серпня 2026 року

Ніч на 3 серпня відзначилася ударами по університетському корпусу в Білгороді, де тестували й розробляли безпілотники, та атакою на окупований Крим – у Керчі спалахнула пожежа. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 серпня.

У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА

Безпілотники знищили корпус університету у Білгороді – саме там проводилося тестування й розробка російських БПЛА.

Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня фото 1

Дрони атакували Крим: у Керчі спалахнула пожежа

Безпілотники атакували окупований Крим – у Керчі виникла пожежа.

Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня фото 2

Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції

Команда рятувальників з України приєдналася до гасіння масштабної пожежі у Франції. Українці працюватимуть на найскладніших ділянках і є найчисельнішою міжнародною командою в регіоні.

Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня фото 3

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Теги: липень Крим Сергій Корецький Білгород Wildberries рятувальники пожежа

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Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА
У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА
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