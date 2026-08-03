Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 серпня 2026 року

Ніч на 3 серпня відзначилася ударами по університетському корпусу в Білгороді, де тестували й розробляли безпілотники, та атакою на окупований Крим – у Керчі спалахнула пожежа. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 серпня.

У Білгороді дрони знищили корпус університету, де тестували БПЛА

Безпілотники знищили корпус університету у Білгороді – саме там проводилося тестування й розробка російських БПЛА.

Дрони атакували Крим: у Керчі спалахнула пожежа

Безпілотники атакували окупований Крим – у Керчі виникла пожежа.

Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції

Команда рятувальників з України приєдналася до гасіння масштабної пожежі у Франції. Українці працюватимуть на найскладніших ділянках і є найчисельнішою міжнародною командою в регіоні.

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