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Китайські вчені розробили план захисту Землі за допомогою ядерної зброї

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Китайські вчені розробили план захисту Землі за допомогою ядерної зброї
Двоетапний метод передбачає спершу пробити яму в поверхні астероїда, а тоді підірвати заряд у глибині
фото ілюстративне

Дослідники вперше розрахували оптимальну глибину закладення заряду для різних розмірів астероїдів

Група китайських учених запропонувала двоетапну місію, яка може врятувати планету від зіткнення з небезпечним астероїдом: спершу в його поверхню «вбивають» металевий пробійник, який пробиває глибоку яму, а потім другий апарат доставляє туди заряд і підриває його. Про це повідомляє South China Morning Post, пише «Главком».

Чому глибина закладення має значення

За висновками дослідників, підрив заряду на глибині 30 метрів під поверхнею може більш ніж утричі посилити зміну швидкості астероїда порівняно з вибухом біля самої поверхні. Комп'ютерне моделювання показало такі результати:

  • астероїд діаметром 50 метрів можна повністю знищити зарядом потужністю 300 кілотонн;
  • для об'єкта діаметром 100 метрів достатньо 3-мегатонної бомби, щоб рознести його на уламки;
  • для астероїда діаметром 1 км закладення 3-мегатонного заряду на глибину 30 метрів змінює його швидкість приблизно на 30 см/с – утричі більше, ніж при глибині лише 10 метрів.

Чому не просте зіткнення

Дослідники наголошують, що місію можна реалізувати лише безпілотними космічними апаратами, і що такий двоетапний підхід технічно простіший і ефективніший, ніж спроба просто «в лоб» ввігнати ядерний заряд в астероїд. За їхніми словами, попереднє буріння дозволяє точно обрати місце закладення й розмістити заряд глибше, що знижує ризик, що пристрій залишиться неушкодженим після удару об поверхню.

Головна умова, за якою концепція взагалі спрацює, – заздалегідь виявлений небезпечний астероїд. Лише тоді у людства залишиться час розробити, запустити й здійснити подібну місію до можливого зіткнення з Землею.

Не перша ідея, але перша з розрахунками

Використання ядерних вибухів для захисту планети розглядали й раніше – зокрема, подібні моделі вивчали NASA та Європейське космічне агентство. Втім, за даними South China Morning Post, саме китайські вчені вперше запропонували комплексну систему з точними розрахунками потужності заряду, глибини закладення та часу реакції.

Автори дослідження визнають, що застосування ядерної зброї навіть у мирних цілях залишається суперечливою темою, а реалізувати технологію можна буде лише в рамках міжнародного співробітництва – адже запуск ядерного заряду в космос потребуватиме глобального контролю та юридичних гарантій.

Нагадаємо, наразі єдиним реально випробуваним методом захисту від астероїдів залишається кінетичний удар: у 2022 році NASA в межах місії DART навмисно зіштовхнула зонд з астероїдом Диморфос і змінила траєкторію його руху навколо більшого астероїда Дідім.

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Теги: космос астероїд вчені Китай зброя

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