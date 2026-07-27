Зеленський назвав, скільки людей Путін планує мобілізувати восени

Президент заявив, що Кремль може залучити ще 30 тис. військових із КНДР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Росія готується до нової масштабної хвилі мобілізації після виборів до Державної думи. Як повідомляє «Главком», про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами президента, диктатор Путін не відмовився від планів продовжувати війну проти України, однак відкрито оголошувати мобілізацію не поспішає через побоювання реакції російського суспільства.

«Путін неготовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що така мобілізація може стати серйозним викликом для України, адже Кремль розраховує призвати сотні тисяч нових військових.

«Це стане великою проблемою, бо він розраховуватиме мобілізувати від 300 до 500 тис. осіб. Для нього мобілізувати таку кількість людей не так уже й складно. У нього будуть внутрішні питання із цього приводу, оскільки його суспільство – і я бачив опитування – виступає проти мобілізації. Значний відсоток населення також виступає проти війни, але вони все одно підтримують Путіна. Він не зможе швидко підготувати цих людей. Це, знов-таки, означає, що він посилатиме на поле бою погано підготовлених людей. А це, зі свого боку, означає великі втрати», – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський додав, що Росія продовжує нарощувати підтримку своїх військ за рахунок союзників. «Північна Корея готується надіслати ще 30 тисяч військових. Іран продовжить постачати балістичні та інші типи ракет, а Китай уже розпочав співпрацю з Росією у сфері технологій», – заявив президент.

За словами Зеленського, саме тому Україна разом із партнерами має вже зараз посилювати санкційний тиск на Росію та завдавати ударів по її військовій логістиці, щоб зірвати підготовку до нової хвилі мобілізації.

Як повідомлялось, російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану,

Нагадаємо, що в Росії раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.