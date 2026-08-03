Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блокада Ірану. США повідомили про перші результати операції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Блокада Ірану. США повідомили про перші результати операції
США показали, як триває морська операція проти Ірану
скриншот з відео

Американські військові заявили про перенаправлення десятків комерційних суден, а також повідомили про знерухомлення двох кораблів і висадку на їхній борт

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оприлюднило перші результати операцій, які проводяться в межах американської блокади Ірану. Станом на 2 серпня військові вже перенаправили десятки комерційних суден. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис CENTCOM у соціальній мережі X.

У Центральному командуванні повідомили, що станом на 2 серпня американські військові перенаправили 35 комерційних суден, знерухомили ще два та здійснили висадку на борт двох кораблів.

«Станом на 2 серпня CENTCOM перенаправив 35 комерційних суден, знерухомив два та здійснив висадку на борт двох кораблів», – зазначили у командуванні.

Крім цього, CENTCOM оприлюднило відео запуску винищувача-невидимки F-35C з авіаносця Abraham Lincoln, який проходить через Аравійське море та бере участь у забезпеченні американської блокади Ірану.

Водночас американські військові не уточнили, які саме комерційні судна були перенаправлені, з яких причин було знерухомлено два кораблі та які результати дали проведені висадки.

Операція триває на тлі загострення протистояння між США та Іраном у районі Ормузької протоки, яка залишається одним із найважливіших маршрутів для світового експорту нафти.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляв, що президент США Дональд Трамп поки не зміг ані змусити Іран повернутися до переговорів, ані досягти військового результату, який дозволив би завершити конфлікт на прийнятних для Вашингтона умовах. На думку аналітиків, одним із можливих шляхів до деескалації може стати створення міжнародного механізму управління судноплавством в Ормузькій протоці за участю держав Перської затоки, включно з Іраном.

Читайте також:

Теги: війна США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари Sea Baby – новий козир для України
Удари Sea Baby – новий козир для України
9 липня, 12:47
Трамп заявив, що США планують надати Україні ліцензію на власне виробництво Patriot
Клуб Patriot відкривається для України. Що це означає
10 липня, 18:07
Аналітики назвали дії Ірану «ймовірним порушенням умови, підписаної зі США»
Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки
11 липня, 05:40
Логістичний центр Wildberries охопила пожежа
У Росії після атаки спалахнув один з найбільших логістичних хабів Wildberries
Вчора, 08:40
Росіяни тепер стоять в гігантських чергах на заправках
Російський економіст оцінив, як паливна криза вплине на путінську армію, і дав пораду ЗСУ
3 липня, 18:57
Нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального
Ураження двох російських нафтобаз: СБУ повідомила наслідки
9 липня, 12:10
Артему Новікову назавжди 20
Загинув у 20 років, прикриваючи побратимів. Згадаймо Артема Новікова
20 липня, 09:00
Патель планує відвідати Росію у жовтні
Директор ФБР готує візит до Росії – Politico
21 липня, 09:24
У розпал агресії РФ проти Україїни митрополит УПЦ МП Іосиф був на службі у російському храмі
«Да хранимо державие наше российское…». Ексмитрополит УПЦ МП проти Зеленського: завершилася судова епопея
31 липня, 14:00

Політика

У Китаї виявлено базу даних для стеження за іноземцями – NYT
У Китаї виявлено базу даних для стеження за іноземцями – NYT
Трамп оголосив дату нових переговорів з Іраном
Трамп оголосив дату нових переговорів з Іраном
Блокада Ірану. США повідомили про перші результати операції
Блокада Ірану. США повідомили про перші результати операції
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових
Стрілянина біля ТЦК в Одесі завершилася пораненням чотирьох військових
Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
Дрони знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
81K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
60K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua