Блокада Ірану. США повідомили про перші результати операції

Американські військові заявили про перенаправлення десятків комерційних суден, а також повідомили про знерухомлення двох кораблів і висадку на їхній борт

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оприлюднило перші результати операцій, які проводяться в межах американської блокади Ірану. Станом на 2 серпня військові вже перенаправили десятки комерційних суден. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис CENTCOM у соціальній мережі X.

У Центральному командуванні повідомили, що станом на 2 серпня американські військові перенаправили 35 комерційних суден, знерухомили ще два та здійснили висадку на борт двох кораблів.

📷 Палубний винищувач-невидимка F-35C здійнявся в повітря з авіаносця USS Abraham Lincoln, який перебуває в Аравійському морі та бере участь в операції із морської блокади Ірану pic.twitter.com/RV6D2rpl1y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 3, 2026

«Станом на 2 серпня CENTCOM перенаправив 35 комерційних суден, знерухомив два та здійснив висадку на борт двох кораблів», – зазначили у командуванні.

Крім цього, CENTCOM оприлюднило відео запуску винищувача-невидимки F-35C з авіаносця Abraham Lincoln, який проходить через Аравійське море та бере участь у забезпеченні американської блокади Ірану.

Водночас американські військові не уточнили, які саме комерційні судна були перенаправлені, з яких причин було знерухомлено два кораблі та які результати дали проведені висадки.

Операція триває на тлі загострення протистояння між США та Іраном у районі Ормузької протоки, яка залишається одним із найважливіших маршрутів для світового експорту нафти.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляв, що президент США Дональд Трамп поки не зміг ані змусити Іран повернутися до переговорів, ані досягти військового результату, який дозволив би завершити конфлікт на прийнятних для Вашингтона умовах. На думку аналітиків, одним із можливих шляхів до деескалації може стати створення міжнародного механізму управління судноплавством в Ормузькій протоці за участю держав Перської затоки, включно з Іраном.