У Копенгагені відбулася неформальна зустріч Ради ЄС: головні теми – Україна та оборона

Фон дер Ляєн запропонувала запровадити репараційні кредити для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі заявила, що Європі потрібен новий підхід до оборони, як у мисленні, так і в конкретних діях. За її словами, неформальна зустріч Європейської ради в Копенгагені стала важливим кроком у цьому напрямі. Обговорювалася «Дорожня карта готовності Європи 2030» з конкретними етапами та критеріями виконання, пише «Главком».

Фон дер Ляєн наголосила, що у часи серйозних випробувань, пов’язаних із війною Росії проти України, ЄС має зберігати спільне відчуття нагальності й єдності.

Головними темами обговорення стали оборона та підтримка України. У сфері оборони Єврокомісія запропонувала низку проєктів, зокрема «стіну дронів», а щодо України було ухвалено виділити €4 млрд для військової допомоги. З них €2 млрд підуть безпосередньо на закупівлю дронів.

Крім того, Фон дер Ляєн запропонувала запровадити репараційні кредити для України на основі заморожених російських активів.

«Ми не конфіскуємо ці активи, а використовуємо їх як ресурс для кредиту Україні. Кошти будуть повертатися лише у разі, якщо Росія сплатить репарації. Відповідальність за війну має нести сам агресор», – зазначила вона.

До слова, у Європейському Союзі стався різкий поворот у дискусії щодо використання заморожених російських активів на суму 140 млрд євро.

Провідні політики ЄС активно обговорюють план надання Україні безвідсоткової «репараційної позики», яка має бути спрямована переважно на купівлю зброї у європейських виробників. Це знаменує відхід від попередньої позиції, яка передбачала лише використання відсотків від заморожених активів.