Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії

Фон дер Ляєн пообіцяла прискорити відмову від російських енергоносіїв

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За її словами, переговори стосувалися «активізації наших спільних зусиль по збільшенню економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів», передає «Главком».

«Єврокомісія скоро представить свій 19-й пакет санкцій, які будуть спрямовані на криптовалюти, банки та енергію. Військова економіка Росії підтримується завдяки доходам від продажу викопного палива, вона фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Єврокомісія запропонує прискорити поетапне припинення імпорту російського викопного палива», – заявила вона.

За даними видання Politico, раніше передбачалося, що ЄС оголосить про 19-й пакет санкцій проти Росії в середу, 17 вересня, але тепер ця дата більше не розглядається, і оголошення перенесено на невизначений термін.

Як було сказано в публікації, оголошення санкцій було перенесено, оскільки Дональд Трамп і ЄС зараз намагаються досягти від Словаччини та Угорщини відмови від покупки російської нафти, але поки безуспішно.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати ініціативу Трампа щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту.

До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом.