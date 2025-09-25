ЄС готує для України «репараційний кредит» на понад 100 млрд євро

Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого репараційного кредиту до 130 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що позика базуватиметься на заморожених російських активах. Ініціативу запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Кредит Україна повертатиме лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою, а ризики за зобов’язаннями колективно нестимуть країни ЄС і, ймовірно, деякі держави G7.

Приблизно 210 млрд євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 млрд євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 млрд євро кредиту G7, узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 млрд євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, остаточний розмір допомоги буде визначено після оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у 2026–2027 роках.

Єврокомісія паралельно розробляє механізм використання заморожених російських активів без їхньої конфіскації, що є принциповим питанням для багатьох урядів ЄС та Європейського центробанку. Схема репараційного кредиту передбачатиме створення спеціальної структури, яка отримуватиме кошти від Euroclear в обмін на безкупонні облігації.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості щодо дефіциту зовнішнього фінансування. Спочатку Київ оцінював цю потребу у 38 млрд доларів, але після переговорів з МВФ цю цифру було збільшено до $65 млрд до кінця 2027 року.

До слова, Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки.