ЄС змінює правила голосування за санкції через спротив Угорщини – Politico

Для ухвалення санкцій ЄС вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів блоку

Європейська комісія пропонує змінити правила голосування за продовження санкцій, аби обійти вето Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначають журналісти, у новому документі Єврокомісії пропонувалося змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість. Це потрібно для того, щоб зменшити ризик блокування Угорщиною цього процесу.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість розморозити близько €550 млн субсидій для Угорщини, щоб запобігти блокуванню Будапештом нового пакета санкцій проти Росії. Наразі для ухвалення санкцій ЄС вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження чинних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи, запроваджені через військову агресію проти України, діятимуть до 15 березня 2026 року. Санкції стосуються понад 2,5 тис. фізичних та юридичних осіб.

У заяві Ради ЄС наголошувалося, що блок готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій. Під час перегляду списку санкцій зі списку було виключено одну особу, а щодо іншої не поновлено обмеження через її смерть. Проте, їхні імена не уточнюються.

До слова, Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії.