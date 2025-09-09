Головна Країна Суспільство
Борис Джонсон назвав «найшвидший спосіб завершити війну»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Борис Джонсон назвав «найшвидший спосіб завершити війну»
В Лондоні за підтримки NAUDI триває «Саміт Свободи»
фото: NAUDI/Facebook

Колишній глава уряду закликає надати героям-українцям ресурси для продовження боротьби

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії закликав Захід до жорсткіших санкцій і передачі Україні заморожених активів РФ. Про це повідомляє Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI).

В Лондоні за підтримки NAUDI триває «Саміт Свободи» – захід, присвячений зміцненню демократичних союзів у сфері безпеки, оборони та технологій. Під час виступу Борис Джонсон засудив російські атаки на цивільних та наголосив, що стратегічно Росія вже програла війну.

«Народ України не піддасться терору, українці ніколи не здадуться, і Путін ніколи не підкорить Україну», – заявив Джонсон.

Джонсон зазначив, що Путін продовжує війну не через віру у перемогу, а задля власного політичного виживання. Колишній прем'єр закликав союзників не шукати компромісів із Кремлем.

«Єдина мова, яку він розуміє, – це сила. Ви не зміните його розрахунки ні червоними доріжками, ні поступками. І неможливо домовитися про територію з крокодилом, який стискає вашу шию кігтями», – наголосив Борис Джонсон.

Політик переконаний, що зупинити війну можна лише завдяки силі та рішучим діям Заходу. Джонсон наголосив на необхідності розширення вторинних санкцій і закликав розморозити близько $300 млрд російських активів і передати їх Україні як репарації: «Це абсолютно легально. Якщо українці використають ці кошти для створення чи купівлі зброї – тим краще».

