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У МАГАТЕ прокоментували можливість виключення Росії з лав організації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У МАГАТЕ прокоментували можливість виключення Росії з лав організації
фото:www.csis.org

Глава МАГАТЕ наголосив, що вирішення подібних питань не належить до його повноважень

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував пропозицію обмежити роль чи і взагалі виключити Росію з очолюваної ним організації. Таку заяву він зробив під час виступу у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

За його словами, багато країн вважають, що на тлі війни в Україні присутність Росії в організації має бути скорочена. Крім того, деякі країни закликають виключити Росію із МАГАТЕ, додав Гроссі.

При цьому глава МАГАТЕ наголосив, що вирішення подібних питань не належить до його повноважень. «Це міжнародна організація, і в ній існують процедури, згідно з якими я не можу самостійно приймати рішення про виключення країни з органів, які відповідають за розробку політики або інших інстанцій», – заявив він.

Нагадаємо, 10 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії підтримала повторне призначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора.

Після чергового терористичного обстрілу рашистами об’єктів цивільної інфраструктури, що відбувся 9 березня 2023 року, Європа знову опинилась на межі найбільшого ядерного катаклізму.

Унаслідок руйнувань системи енергоживлення Запорізька АЕС – найбільша в Україні та Європі – була повністю знеструмлена. А отже, ядерна аварія небачених раніше масштабів (приблизно як шість Чорнобилів) стає все більш реальною.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії також заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

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Теги: Європа аварія МАГАТЕ Запорізька АЕС

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