Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці

Українцям дозволено ввозити все: від продуктів харчування до лікарських засобів, що містять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори. Але є нюанси фото з вільних джерел

Українцям дозволено ввозити все: від продуктів харчування до лікарських засобів, що містять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори. Але є нюанси