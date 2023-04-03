Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
Українцям дозволено ввозити все: від продуктів харчування до лікарських засобів, що містять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори. Але є нюанси
У Державній митній службі нагадали українцям, що можна провозити через кордон.
Так, через «зелений коридор» проходять громадяни з речами, які не потребують подання письмової митної декларації.
Через «зелений» коридор провозити дозволено:
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Особисті речі.
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Товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро, вагою не більше 50 кг.
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Харчові продукти для споживання на суму не більше ніж 200 євро.
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Гривня або іноземна валюта у сумі, що не перевищує 10 тисяч євро. Великі суми потрібно декларувати;
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Ліки у кількості, що не перевищує п'ять упаковок кожного найменування на одну особу, що не містять наркотичних чи психотропних речовин.
Через «червоний коридор» українцям можна перевозити товари, на які потрібні дозвільні документи. Мова йде про:
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Культурні та фінансові цінності.
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Платіжні документи та папери.
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Лікарські засоби, що містять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори.
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Товари, загальною вартістю понад 500 євро, вагос – 50 кг.
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