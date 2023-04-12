Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
Перед візитом до Парижу Наришкіна проводила час на півдні Франції
фото: Gulagu.net

Наришкіна приїхала до Франції на відпочинок

Дружину очільника зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергія Наришкіна Тетяна Наришкіна вільно роз’їжджає по «ворожих» країнах НАТО, попри санкції. Наришкіну помітили та сфотографували у Парижі. Фото оприлюднило Gulagu.net.

Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото) фото 1

Як зазначається,  дружина голови розвідки РФ роз'їжджала центром однієї з столиць НАТО у представницькому «Мерседесі» S-класу, який обслуговує посла Росії у Франції. За даними джерел видання, Наришкіна приїхала до Франції на відпочинок. Вона проводила час на півдні європейської країни.

Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що син голови міжнародної розвідки Росії Сергія Наришкіна – Андрій Наришкін має угорське громадянство та прописку в елітному районі Будапешта. Також зазначається, що за адресою прописки Наришкіна-молодшого зареєстрована компанія з нерухомості. Вона належить бізнесмену Міхаелю Шабтаю (Michael Shabtai) – другові соратника Віктора Орбана – Анталу Рогану.

Теги: розвідка громадянство відпочинок санкції Франція росія дружина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американці запустили новий дрон
Війна рухається до розширення
18 березня, 12:19
Калниньш відповів на звинувачення росіян у невдячності: Це ви мені не доплатили
Калниньш відповів на звинувачення росіян у невдячності: Це ви мені не доплатили
21 березня, 12:33
Зеленська доповнила образ золотим кольє від українського бренда
Олена Зеленська виклала в мережу фото в кольє за 65 тисяч гривень
21 березня, 22:44
Байден шукає винних у закритті банків, та обіцяє покарати. Чи допоможе це фінсистемі?
Байден шукає винних у закритті банків, та обіцяє покарати. Чи допоможе це фінсистемі?
18 березня, 00:22
У будинку 2,7 тисячі квадратних метрів житлової площі
Найдорожчий у світі будинок із 40 спальнями виставили на продаж за $300 мільйонів
24 березня, 22:05
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Кремлі
Зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном за коротким столом: усі деталі (фото, відео)
20 березня, 18:00
«Квартал 95» висміяв Тищенка: нардеп накинувся на Кошового (відео)
«Квартал 95» висміяв Тищенка: нардеп накинувся на Кошового (відео)
2 квiтня, 12:17
Обстріл Харківщини та шестеро загиблих на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Обстріл Харківщини та шестеро загиблих на Донеччині: яка ситуація в регіонах
3 квiтня, 09:54
Росія шантажує світ ядерною зброєю
Росія випустила ракету по Казахстану
Сьогодні, 06:12

Політика

Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції
У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції
Трамп назвав трьох «найкращих» політиків та знову оскандалився
Трамп назвав трьох «найкращих» політиків та знову оскандалився
США сформують військову базу у Польщі
США сформують військову базу у Польщі
Витік секретних документів: як Сербія підвела Путіна
Витік секретних документів: як Сербія підвела Путіна
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Росія випустила ракету по Казахстану
71K
Дефолт настане вже восени?
44K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
14K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
9885
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
9234
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту