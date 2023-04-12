Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
Наришкіна приїхала до Франції на відпочинок
Дружину очільника зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергія Наришкіна Тетяна Наришкіна вільно роз’їжджає по «ворожих» країнах НАТО, попри санкції. Наришкіну помітили та сфотографували у Парижі. Фото оприлюднило Gulagu.net.
Як зазначається, дружина голови розвідки РФ роз'їжджала центром однієї з столиць НАТО у представницькому «Мерседесі» S-класу, який обслуговує посла Росії у Франції. За даними джерел видання, Наришкіна приїхала до Франції на відпочинок. Вона проводила час на півдні європейської країни.
Раніше повідомлялося, що син голови міжнародної розвідки Росії Сергія Наришкіна – Андрій Наришкін має угорське громадянство та прописку в елітному районі Будапешта. Також зазначається, що за адресою прописки Наришкіна-молодшого зареєстрована компанія з нерухомості. Вона належить бізнесмену Міхаелю Шабтаю (Michael Shabtai) – другові соратника Віктора Орбана – Анталу Рогану.
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