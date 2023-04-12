Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)

Перед візитом до Парижу Наришкіна проводила час на півдні Франції

Наришкіна приїхала до Франції на відпочинок

Дружину очільника зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергія Наришкіна Тетяна Наришкіна вільно роз’їжджає по «ворожих» країнах НАТО, попри санкції. Наришкіну помітили та сфотографували у Парижі. Фото оприлюднило Gulagu.net.

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Як зазначається, дружина голови розвідки РФ роз'їжджала центром однієї з столиць НАТО у представницькому «Мерседесі» S-класу, який обслуговує посла Росії у Франції. За даними джерел видання, Наришкіна приїхала до Франції на відпочинок. Вона проводила час на півдні європейської країни.

Раніше повідомлялося, що син голови міжнародної розвідки Росії Сергія Наришкіна – Андрій Наришкін має угорське громадянство та прописку в елітному районі Будапешта. Також зазначається, що за адресою прописки Наришкіна-молодшого зареєстрована компанія з нерухомості. Вона належить бізнесмену Міхаелю Шабтаю (Michael Shabtai) – другові соратника Віктора Орбана – Анталу Рогану.