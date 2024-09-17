Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
Четверо рятувальники постраждали у Харкові
фото з відкритих джерел

Поранено шестеро осіб, серед них четверо рятувальників

Сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). В результаті чого постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

«Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території», – зазначив мер.

Терехов зазначив, що поранено шестеро осіб, серед них четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.

Нагадаємо, що у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку. В результаті 41 особа постраждала, одна жінка загинула. Рятувальники деблокували її з 9-го поверху будинку.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Читайте також:

Теги: Харків росія росіяни війна вибух поранення Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирійці, які брали участь у війні Росії проти України
Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало
Сьогодні, 10:55
Україна та Польща обговорювали набір українців до українського легіону
Український легіон в Польщі: Сибіга та Сікорський розповіли деталі
13 вересня, 20:18
Ворог випустив по Одесі «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
13 вересня, 09:41
Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов
Стало відомо, яку загальну суму виплатить Україна паралімпійцям за медалі
9 вересня, 13:41
Голови МЗС Молдови та Угорщини Міхай Попшой та Петер Сійярто порозумілися. Щодо України?
«Не пустимо Україну в ЄС». Нова диверсія Путіна у виконанні Угорщини і… Молдови? Сусіди
9 вересня, 12:30
Україна створює дрони для протидії російським безпілотникам – Bild
Україна створює дрони для протидії російським безпілотникам – Bild
8 вересня, 22:19
У росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає
Україна заборонила російським полоненим телефонувати рідним
8 вересня, 14:39
Литва координує свою концепцію контрмобільності з сусідніми країнами
Литва ставить «зуби дракона» навпроти мосту до Росії
5 вересня, 19:25
Дурова було заарештовано в аеропорту Парижа 24 серпня
Чому Дуров потрапив у фокус американських та європейських спецслужб
27 серпня, 17:37

Події в Україні

Військово-морські сили знищили склади з боєприпасами окупантів поблизу Маріуполя
Військово-морські сили знищили склади з боєприпасами окупантів поблизу Маріуполя
У Львові в укритті коледжу вибухнув вогнегасник, травмовано четверо учениць
У Львові в укритті коледжу вибухнув вогнегасник, травмовано четверо учениць
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
Скільки Росії коштує війна в Україні: британська розвідка оприлюднила цифри
Скільки Росії коштує війна в Україні: британська розвідка оприлюднила цифри
Суми лишилися без світла і зв'язку після атаки РФ
Суми лишилися без світла і зв'язку після атаки РФ
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
29K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6015
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого. Реакція омбудсмена
5945
Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua