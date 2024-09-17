Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені

Поранено шестеро осіб, серед них четверо рятувальників

Сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). В результаті чого постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території», – зазначив мер.

Терехов зазначив, що поранено шестеро осіб, серед них четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.

Нагадаємо, що у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку. В результаті 41 особа постраждала, одна жінка загинула. Рятувальники деблокували її з 9-го поверху будинку.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.