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Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію
Момент удару ЗСУ по складу ракет і боєприпасів поблизу міста Торопець Тверської області
фото з відкритих джерел

Група Head Mare тривалий час стежила за російським генералом

Хакери групи Head Mare, відомої зливом у мережу креслень ракет концерну «Калашніков», оприлюднили свою версію того, хто розсекретив наявність російського складу в Торопці, який було знищено 18 вересня.

У своєму акаунті в мережі Х (колишній твітер) вони виклали документи, власноручно підписані генерал-майором Романом Тарасом, начальником Ракетно-артилерійського озброєння Західного військового округу. Серед оприлюднених документів – накладні на 122-мм і 152 мм снаряди, які мали бути складовані у місті Торопець.

Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію фото 1
фото: Head Mare/X
Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію фото 2
фото: Head Mare/X
Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію фото 3
фото: Head Mare/X

Також хакери супроводили свій пост заголовками з новин про аморальну поведінку російського офіцера Романа Тараса, натякаючи на те, що саме він став точкою, через яку хакери змогли відстежити локацію складу. Зокрема, 27 лютого 2019 вийшла новина про те, що Роман Тарас був спійманий на корупційній схемі з утилізації снарядів, а 1 квітня 2023 року влаштував ДТП у п’яному вигляді.

Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію фото 4
фото: Head Mare/X
Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію фото 5
фото: Head Mare/X
Як вдалося знищити ракетний арсенал у Торопці? Хакери висунули версію фото 6
фото: Head Mare/X

Як повідомляв «Главком», ліквідація ЗСУ складу ракет і боєприпасів поблизу міста Торопець змусить командування перебудувати систему підтримки та матеріально-технічного забезпечення армії Росії.

Теги: хакер кібератака склад зброї росія

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