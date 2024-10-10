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Сайти російських судів не працюватимуть ще більше тижня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сайти російських судів не працюватимуть ще більше тижня
Ряд російських державних інтернет-ресурсів залишаються недоступними
фото з відкритих джерел

Після хакерської атаки, яку не визнають росіяни, багато адміністративних державних ресурсів РФ не працюють

Сайти більшості російських судів та інші судові сервіси не працюватимуть щонайменше до 18 жовтня, влада називає причиною збою «інцидент інформаційної безпеки». Про це повідомляє The Insider. 

«У зв'язку з інцидентом інформаційної безпеки, що стався 7 жовтня 2024 року, всередині відомчого контуру Державної автоматизованої системи РФ «Правосуддя» тимчасово недоступні такі сервіси…» – йдеться у документі, який розіслали у всі російські суди.

Завершення робіт планується не раніше 18 жовтня, про відновлення роботи сервісів буде повідомлено окремо. Невідкладні повідомлення та запити рекомендується надсилати через особистий кабінет Пошти Росії або звертатися до поштових відділень.

З вечора 6 жовтня користувачі повідомляють про збої в роботі сайтів з доменом sudrf.ru, згідно з даними Downdetector. Станом на 19:00 за київським часом 8 жовтня залишалися недоступними ДАС «Правосуддя», сайти російських судів загальної юрисдикції та їхні електронні поштові скриньки. Відповідальність за кібератаку взяло на себе українське хакерське угруповання BO Team, про що вони повідомили в соцмережах.

Прессекретар петербурзьких судів Дар'я Лебедєва у своєму Telegram-каналі заявила раніше, що судові сервіси недоступні «у зв'язку з позаплановими технічними роботами». За її словами, служба техпідтримки ДАС «Правосуддя» веде «роботи щодо відновлення працездатності».

Нагадаємо, 7 жовтня українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК). 

Раніше, у вересні, українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. 

До слова, раніше внаслідок атаки ГУР повністю було знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

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Теги: документи Telegram правосуддя влада росіяни хакер

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