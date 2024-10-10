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Unilever вийшла з ринку Росії. Їй належать бренди Lipton, Axe, Cif та інші

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Unilever вийшла з ринку Росії. Їй належать бренди Lipton, Axe, Cif та інші
Підготовка до продажу тривала понад рік – для цього розділяли ІТ-платформи і ланцюжків поставок, а бренди переходили на кирилицю
фото з відкритих джерел

Гендиректор компанії не назвав суму угоди та інші подробиці продажу дочірньої компанії

Британська компанія Unilever, яка є одним зі світових лідерів з виробництва побутової хімії та харчових продуктів, заявила про остаточний вихід з ринку Росії та Білорусі. Про це повідомив гендиректор компанії Хайн Шумахер.

«Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group, російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому», – сказав він. Так компанія продала весь бізнес в Росії, зокрема, йдеться про чотири заводи в країні.

Підготовка до продажу тривала понад рік – для цього розділяли ІТ-платформи і ланцюжків поставок, а бренди переходили на кирилицю.

«Завершення продажу припиняє присутність Unilever Russia в країні», – наголосив гендиректор компанії Хайн Шумахер.

Члени організації B4Ukraine, які прагнуть змусити західні компанії розірвати зв’язки з Росією, підтримали рішення Unilever продати свої активи та закликала інші західні компанії, зокрема, Cadbury Mondelez International, PepsiCo, P&G, Nestle і Mars зробити те саме.

Серед основних продуктів компанії Unilever – Axe, Timotei, Domestos, Dove, Rexona, Cif, Knorr, Hellmann's, Rama та інші. До злиття Procter & Gamble та Gillette компанія була найбільшим виробником споживчих товарів у світі.

Нагадаємо, у 2023 році повідомлялося, що компанія Unilever, що представляє в Росії інтереси однойменного британсько-нідерландського концерну, продовжує заробляти гроші в Росії. В Unilever пояснили прибуток вищим товарообігом через інфляцію та 18-відсотковим зростанням вартості рубля в 2022 році. Група заявляє, що не отримала вигоди від прибутку в Росії.

До слова, другий найбільший світовий виробник алкоголю, французька компанія Pernod Ricard оголосила про повний вихід із російського ринку. 

Водночас після повномасштабного вторгнення міжнародні компанії заявили, що скорочують свою діяльність на території Росії. Однак багато з них порушили обіцянку і досі працюють в РФ, зокрема, йдеться про Coca-Cola та Pepsi. 

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Теги: росія бізнес гроші

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