Поліція затримала хакера-самоучку, який організовував доступ до сайтів РФ

Кіберполіція затримала чоловіка, який створив стартап для доступу на сайти РФ

Чоловік на Хмельниччині створив стартап, за допомогою якого користувачі в мережі отримували доступ до підсанкційних російських сайтів

Кіберполіцейські Хмельниччини викрили хакера, який, за інформацією слідства, заснував «стартап» і надавав можливість доступу до сайтів РФ. Про це поінформував Департамент кіберполіції Нацполіції України.

«Кіберполіцейські Хмельниччини спільно зі слідчими ГУНП та співробітниками Управління СБУ в області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури припинили діяльність онлайн-сервісу, який надавав доступ до сайтів країни-агресора в обхід санкційних обмежень РНБО», – зазначили у поліції.

Правоохоронці виявили 28-річного хакера-самоучку з Хмельницького, який після початку повномасштабного вторгнення РФ створив незаконний VPN-сервіс. За даними Нацполіції, цей «стартап» надавав користувачам можливість обходити санкції РНБО і отримувати доступ до понад 48 мільйонів IP-адрес у російському інтернет-сегменті.

«Для налаштування інтернет-трафіку із тимчасово окупованими територіями України та регіонами рф фігурант обладнав автономне серверне приміщення у своїй квартирі. Окрім цього, зловмисник орендував сервери, розміщені на території Німеччини, Франції, Нідерландів та РФ», – пояснили у поліції.

Зазначається, що завдяки цьому спецслужби ворога мали технічну можливість доступу до інформації про усіх користувачів VPN-сервісу.

«Свій сервіс чоловік рекламував у власних телеграм-каналах і тематичних спільнотах, а також на всесвітньо відомому ІТ-ресурсі, де позиціонував себе у якості розробника проєктів та підшукував однодумців», – поінформували у пресслужбі.

Поліція провела обшуки за місцями проживання фігуранта та ймовірних спільників у Хмельницькому та Житомирі. Під час обшуків вилучили серверне обладнання, комп'ютери та мобільні телефони, які містять докази незаконної діяльності.

Наразі правоохоронці аналізують інформацію з вилучених пристроїв, щоб ідентифікувати спільників і джерела фінансування цієї діяльності. Також перевіряється версія про можливу співпрацю хакера з російськими агентами.

Нагадаємо, раніше українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК) . Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

До слова, раніше стало відомо, що внаслідок хакерської атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України повідомляло, що українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ.