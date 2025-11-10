У Росії стартувала масштабна кампанія з набору резервістів: деталі

Росія ухвалила закон, що дозволяє призивати резервістів на спеціальні збори і використовувати їх для захисту об’єктів

Кампанія з масового набору до підрозділів резервістів розпочалася не менш ніж у 20 областях

У Російській Федерації розпочалася нова кампанія з масового набору добровольців до підрозділів резервістів, яких нібито залучатимуть до захисту критично важливих об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Нещодавно Росія ухвалила закон, що дозволяє призивати резервістів на спеціальні збори і використовувати їх для захисту об’єктів не лише у воєнний, а й у мирний час. Згідно із законом, резервістів можуть використовувати і для боротьби з диверсантами або залучати до евакуації населення.

Зазначається, що кампанія розпочалася не менш ніж у 20 областях. Набір резервістів відбувається зокрема у Ленінградській області, Татарстані, Башкортостані, Нижньогородській області, а також областях, які межують з Україною.

Нагадаємо, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня. Представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв вважає, що це потрібно для того, аби зробити контракти строковиків нескінченними.

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу.