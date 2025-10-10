Головна Світ Соціум
Замість фронту літав на Мальдіви. Журналісти викрили сина Пєскова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Замість фронту літав на Мальдіви. Журналісти викрили сина Пєскова
31 січня 2023 року син Пєскова покинув Росію і вилетів на Мальдіви
фото: ndchoulz/ Instagram

Пєсков-молодший отримав медаль «За відвагу»

Син прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова – Микола Пєсков – знову опинився в центрі уваги. У той період, коли Микола Пєсков стверджував, що перебував у складі ПВК «Вагнер», він насправді відпочивав на Мальдівах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Раніше Пєсков-молодший став героєм історії з телефонним розіграшем журналіста Дмитра Нізовцева, який зателефонував йому від імені військкома. Тоді Микола Пєсков відмовився з'явитися до військкомату, пояснивши це тим, що «повинен вирішувати питання на іншому рівні». Пізніше він заявив, що поїхав добровольцем служити в «Вагнер» і навіть отримав медаль «За відвагу». За його словами, на фронті він провів «трохи менше пів року».

Однак, згідно з витоками даних прикордонної служби, 31 січня 2023 року Пєсков покинув Росію і вилетів на Мальдіви, де провів близько трьох тижнів. У вересні того ж року він знову відвідав цей регіон. Також син Пєскова неодноразово бував у Туреччині та ОАЕ. Ці відомості поставили під сумнів його твердження про участь у бойових діях.

Зазначається, що Микола Пєсков володіє квартирою на Великій Дорогомилівській вулиці в Москві, а в березні 2024 року став власником будинку в котеджному селищі ДСК «Баковка» в Одинцово.

Раніше засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявляв, ніби син прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова воював в Україні. Водночас його автомобіль Tesla отримував штрафи в Москві.

Пізніше цю інформацію вирішив підтвердити політолог Сергій Марков. Він виклав фото сина Пєскова, який дає присягу. Однак на знімку можна впізнати сина Петра Порошенка – Олексія. Причому поруч із сином можна помітити і самого Порошенка-старшого.

