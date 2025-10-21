На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла

У Трубчевську в Брянській області РФ дрони уразили місцеву підстанцію

Офіційних заяв від влади наразі немає

Увечері, 21 жовтня, у Трубчевську Брянської області стався блекаут після того, як безпілотники вдарили по місцевій електропідстанції. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Внаслідок атаки на підстанції спалахнув сильний вогонь, через що частина міста залишилася без електрики.

Місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням, однак офіційних заяв від влади наразі немає. Деталі інциденту уточнюються.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла.