У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках
фото: Армія inform

Майбутній F/A-XX стане винищувачем шостого покоління

Міністр оборони США Піт Гегсет дав «зелене світло» старту програми розробки винищувача нового покоління F/A-XX для Військово-морських сил Сполучених Штатів. Це один із наймасштабніших оборонних проєктів останніх років, покликаний забезпечити повітряну перевагу американського флоту над Китаєм. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

За даними агентства, минулої п’ятниці ухвалено рішення розпочати відбір компанії-розробника нового бойового літака. Ім’я переможця можуть оголосити вже цього тижня.

У тендері змагаються два провідні американські оборонні концерни – Boeing Co. та Northrop Grumman Corp.. Один із них отримає контракт на створення новітнього палубного винищувача, який замінить F/A-18E/F Super Hornet, що стоять на озброєнні ще з 1990-х років.

Майбутній F/A-XX стане винищувачем шостого покоління, оснащеним технологією «стелс», збільшеною дальністю польоту та можливістю взаємодії з безпілотниками.

Просування програми кілька місяців гальмувалося через бюджетні суперечки між Пентагоном і Конгресом. Міністерство оборони просило $74 млн на початкову розробку, однак частина посадовців виступала за відтермінування проєкту. Попри це, Конгрес наполіг на прискоренні, заклавши у цьогорічний бюджет $750 млн і ще $1,4 млрд на 2026 рік.

Аналітики прогнозують, що загальна вартість контракту може сягнути десятків мільярдів доларів, подібно до програми F-35.

Хоча ВМС США вже планують закупити понад 270 F-35C для авіаносців, Lockheed Martin, виробник цієї моделі, не бере участі в новому тендері.

Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках, а нинішні Super Hornet залишатимуться у строю орієнтовно до 2040-х.

Як повідомлялося, Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі. 

Згідно з матеріалом, атаки на порти Туапсе та Новоросійськ стали першими випадками застосування оптоволоконних дронів, запущених із моря. Раніше, в грудні минулого року, ВМС ЗСУ демонстрували кадри, де морські дрони-носії класу «Магура» виводять FPV‑дрони з внутрішніх відсіків, натякаючи на такі можливості.

