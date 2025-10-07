Україна створила новий тип морських дронів – Forbes

Аналітики у сфері озброєння вважають, що Україна лідирує у створенні різних типів дронів для виконання специфічних завдань

Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

Згідно з матеріалом, атаки на порти Туапсе та Новоросійськ стали першими випадками застосування оптоволоконних дронів, запущених із моря. Раніше, в грудні минулого року, ВМС ЗСУ демонстрували кадри, де морські дрони-носії класу «Магура» виводять FPV‑дрони з внутрішніх відсіків, натякаючи на такі можливості.

Експерти наголошують, що через обмежені людські ресурси Україна орієнтується на недорогі безпілотні системи, розроблені для ефективного й одноразового застосування, зазначає Грегорі Фалько з Корнельського університету.

Forbes відзначає, що і Україна, і Росія намагаються збільшити дальність дії своїх безпілотників, і морські дрононосії відкривають для цього нові можливості. За словами аналітика у сфері озброєнь Роя Гардінера, оптоволоконні FPV‑дрони, що транспортуються морськими носіями, дозволяють вражати наземні та морські цілі, зводячи нанівець ефективність засобів радіоелектронної боротьби. Він вважає, що ця інновація може змінити динаміку бойових дій у Чорному морі, адже такі дрони особливо придатні для віддалених цілей –зокрема Туапсе та Новоросійська.

Семюел Бендетт із Центру нової американської безпеки підкреслив, що Україна вже лідирує у створенні різних типів дронів для виконання специфічних завдань, і що описаний досвід не має аналогів навіть у провідних економіках та індустріях світу.

Оптоволоконні дрони отримують команди й передають зображення через надтонкий оптоволоконний кабель, який розмотується з котушки під час польоту, замінюючи радіоканал – особливо це актуально на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомлялося, на території Охтирського району Сумської області зафіксовано застосування нової, удосконаленої моделі безпілотника типу «Герань-2», який оснащений механізмом для дистанційного мінування. Це перетворює територію, де він застосовується, на смертельну пастку.

Модернізовану зброю було застосовано минулого тижня у районі населеного пункту Пологи. Фахівці, які знайшли та оглянули безпілотник «Герань-2», що впав у полі, виявили, що крім основної бойової частини, він оснащений механізмом для дистанційного мінування. У цьому конкретному випадку дрон був начинений протитанковими мінами.