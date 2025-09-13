Бійці ЗСУ показали інженерну машину, яка трощила «зуби дракона» на Курщині

Максимальна швидкість Wisent – 62 км на годину

Бійці 49 бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ проривали російський кордон під час Курської операції. Тоді їхня німецька броньована інженерна машина Wisent трощила російські «зуби дракона», які мали стримати нашу бронетехніку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

За словами головного сержанта роти 49 бригади Володимира, машина проста й надійна, нею легко керувати – наче легковим авто. Володимир жартує, що Wisent настільки комфортний, що він їздив би на ньому і по місту.

Як німецька інженерна машина Wisent ламає «зуби дракона»

Максимальна швидкість інженерної машини – 62 км на годину. Бійці кажуть, що по Wisent прилітали і FPV, і «Ланцети», і вона витримує все.

Wisent – німецька броньована інженерна машина розроблена конструкторами з фірми Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на танковому шасі Leopard 1. Wisent перекладається з нідерландської, як зубр. Головне завдання Wisent 1 MC – робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб нею змогли пройти піхотинці. Зазвичай, у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м. Зубці, розташовані по всій ширині транспортного засобу, витісняють закопані міни, створюючи зручну для руху дорогу.

