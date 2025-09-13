Бійці ЗСУ показали інженерну машину, яка трощила «зуби дракона» на Курщині
Максимальна швидкість Wisent – 62 км на годину
Бійці 49 бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ проривали російський кордон під час Курської операції. Тоді їхня німецька броньована інженерна машина Wisent трощила російські «зуби дракона», які мали стримати нашу бронетехніку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».
За словами головного сержанта роти 49 бригади Володимира, машина проста й надійна, нею легко керувати – наче легковим авто. Володимир жартує, що Wisent настільки комфортний, що він їздив би на ньому і по місту.
Максимальна швидкість інженерної машини – 62 км на годину. Бійці кажуть, що по Wisent прилітали і FPV, і «Ланцети», і вона витримує все.
Раніше десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом. Вони мають на озброєнні Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління Великої Британії. Це важка машина, із додатковою бронею її вага сягає 78 тонн.
Також бійці 33-ї механізованої бригади плавають на танку Leopard. Танкісти тренуються долати водні перешкоди, щоб бути готовими перепливати річки чи озера.
Коментарі — 0