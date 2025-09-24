Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Статуя зображує президента США, який тримається за руку з Джеффрі Епштейном
фото: The Washington Post

Це вже друга статуя Трампа, що з’явилася на Національній алеї протягом тижня

Поблизу Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, який тримається за руки із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Вона називається «Друзі назавжди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

На табличці статуї написано: «Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його «найближчим другом» Джеффрі Епштейном».

Це вже друга статуя Трампа, що з'явилася на Національній алеї за тиждень. Минулої середи 3,6-метрову «золоту» статую президента, що тримає біткойн, відкрили в рамках тимчасової експозиції, фінансованої інвесторами криптовалют.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США дійшли висновку, що Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей та не вів списку клієнтів. У в'язниці він наклав на себе руки, а не був убитий. Раніше Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту з Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу.

До слова, прессекретарка Білого дому Каролін Левітт спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря.

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, юристи, що представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію «книжки до дня народження», яку створили до його 50-річчя у 2003 році. У ній нібито є лист із підписом «Дональд», виконаним у незвичайній манері, та надрукованим текстом. За даними видання, лист закінчується словами: «З днем народження і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
Вчора, 09:55
Трамп та дружина Кірка були схвильованими
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка
22 вересня, 10:37
Пресслужба Умєрова заявила, що публікація Центру протидії корупції, де йдеться про нібито нерухомість Умєрова у США, є маніпулятивною
Умєров має нерухомість у США? Пресслужба секретаря РНБО відповіла на закиди
19 вересня, 12:55
У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
18 вересня, 00:58
Блюменталь: Треба показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
13 вересня, 05:18
Райт заявив, що після 1 січня 2027 року постачання російського газу до ЄС повністю припиниться
ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів
11 вересня, 03:18
Хто побудував сучасний Китай?
Хто побудував сучасний Китай?
3 вересня, 19:11
Спікер Кремля заявив, що закінченню війни нібито заважає Європа
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
31 серпня, 18:47
Президент Південної Кореї Лі Чже Мен та лідер США Дональд Трамп в Овальному кабінеті
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
26 серпня, 09:22

Соціум

В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ
Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним
У Білгородській області та Таганрозі пролунали вибухи
У Білгородській області та Таганрозі пролунали вибухи
У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування
У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua