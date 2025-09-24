Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном

Це вже друга статуя Трампа, що з’явилася на Національній алеї протягом тижня

Поблизу Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, який тримається за руки із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Вона називається «Друзі назавжди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

На табличці статуї написано: «Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його «найближчим другом» Джеффрі Епштейном».

Це вже друга статуя Трампа, що з'явилася на Національній алеї за тиждень. Минулої середи 3,6-метрову «золоту» статую президента, що тримає біткойн, відкрили в рамках тимчасової експозиції, фінансованої інвесторами криптовалют.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США дійшли висновку, що Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей та не вів списку клієнтів. У в'язниці він наклав на себе руки, а не був убитий. Раніше Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту з Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу.

До слова, прессекретарка Білого дому Каролін Левітт спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря.

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, юристи, що представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію «книжки до дня народження», яку створили до його 50-річчя у 2003 році. У ній нібито є лист із підписом «Дональд», виконаним у незвичайній манері, та надрукованим текстом. За даними видання, лист закінчується словами: «З днем народження і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».