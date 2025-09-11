Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів
Райт заявив, що після 1 січня 2027 року постачання російського газу до ЄС повністю припиниться
фото з відкритих джерел

США планують зайняти місце Росії як основного постачальника енергоресурсів до Європи

Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії. Про це повідомив міністр енергетики США Крістофер Райт в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає «Главком».

За словами Райта, європейські країни зможуть купувати російський газ за спотовими та довгостроковими контрактами до кінця 2026 року. Однак після 1 січня 2027 року постачання російського газу повністю припиниться.

Міністр також додав, що США планують зайняти місце Росії як основного постачальника енергоресурсів до Європи, замінивши російські нафту та газ американськими.

Як повідомлялося, розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні «коаліції охочих» в Парижі була відзначена напруженістю, повідомляє німецьке видання Bild. Про це пише «Главком».

За інформацією джерел, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що, за його словами, сприяє підтримці російської військової машини.

У публікації зазначається, що Трамп різко розкритикував політику Європи щодо енергетичних поставок із Росії, вказавши на те, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. 

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. За повідомленням Reuters, Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України. 

Президент Зеленський повідомив, що Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. 

«Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», – зазначив президент.

Теги: нафта США газ Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наказав знайти інше місце для портрета Обами
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому
11 серпня, 16:56
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка
Качка повідомив, чи змінився для України дедлайн вступу до ЄС
18 серпня, 14:41
Каллас підтвердила, що робота над санкціями триває
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
19 серпня, 21:21
Трамп під час зустрічі поплескував Зеленського по спині
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
19 серпня, 13:43
Маск розглядає можливість підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти в 2028 році
Маск призупиняє плани зі створення політичної партії: газета WSJ назвала причину
20 серпня, 07:16
Остаточного рішення не ухвалено, однак американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги
25 серпня, 23:49
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
29 серпня, 05:53
Зеленський також відзначив одностайну підтримку в питанні майбутнього членства України в Євросоюзі, зокрема з боку США
«Навіть Путін не заперечує». Зеленський розкритикував позицію Угорщини щодо членства України в ЄС
5 вересня, 14:17
Едуардо Блумвальд (у центрі), професор Каліфорнійського університету в Девісі та члени лабораторії Хіромі Тадзіма (ліворуч) та Ахілеш Ядав працюють над новою пшеницею
Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво
9 вересня, 12:45

Економіка

ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів
ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів
Європа фінансує виробництво кліматично нейтральних добрив у Африці, щоб втерти носа Росії
Європа фінансує виробництво кліматично нейтральних добрив у Африці, щоб втерти носа Росії
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%
Акції Apple впали після презентації iPhone 17
Акції Apple впали після презентації iPhone 17
Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво
Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua