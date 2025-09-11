ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів

Райт заявив, що після 1 січня 2027 року постачання російського газу до ЄС повністю припиниться

США планують зайняти місце Росії як основного постачальника енергоресурсів до Європи

Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії. Про це повідомив міністр енергетики США Крістофер Райт в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає «Главком».

За словами Райта, європейські країни зможуть купувати російський газ за спотовими та довгостроковими контрактами до кінця 2026 року. Однак після 1 січня 2027 року постачання російського газу повністю припиниться.

Міністр також додав, що США планують зайняти місце Росії як основного постачальника енергоресурсів до Європи, замінивши російські нафту та газ американськими.

Як повідомлялося, розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні «коаліції охочих» в Парижі була відзначена напруженістю, повідомляє німецьке видання Bild. Про це пише «Главком».

За інформацією джерел, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що, за його словами, сприяє підтримці російської військової машини.

У публікації зазначається, що Трамп різко розкритикував політику Європи щодо енергетичних поставок із Росії, вказавши на те, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. За повідомленням Reuters, Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України.

Президент Зеленський повідомив, що Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

«Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», – зазначив президент.