Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина

Керівництво UBS розробляє плани перенесення штаб-квартири з Цюріха до США

Найбільший банк Швейцарії UBS на тлі невдоволення новими фінансовими вимогами з боку швейцарського уряду може переїхати до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Керівництво 162-річного швейцарського банку на чолі з високоповажним головою правління Колмом Келлехером та генеральним директором Серджіо Ермотті нещодавно навіть зустрілися з представниками адміністрації Трампа, щоб підготуватися до можливої кардинальної зміни стратегії, яка може включати придбання американського банку або злиття.

Нові вимоги до капіталу змусять UBS збільшити розмір свого резерву на випадок збитків на $26 млрд – це колосальна сума, яка, на думку банку, унеможливить конкуренцію на світовому ринку.

Побоювання банківської кризи

Швейцарський уряд запропонував правила у відповідь на побоювання, що країна може зіткнутися з новою банківською кризою. У 2023 році UBS поглинув свого колишнього конкурента Credit Suisse після паніки серед вкладників і побоювань щодо його платоспроможності.

Банк UBS нещодавно заявив, що «категорично не згодний з таким різким підвищенням. Ці зміни призведуть до вимог до капіталу, які не будуть ані пропорційними, ані узгодженими на міжнародному рівні». Банківський гігант заявив, що співпрацює зі швейцарськими регуляторними органами з метою зменшення обсягів збільшення капіталу.

Тим часом, за словами осіб, близьких до цього питання, керівництво UBS розробляє плани перенесення штаб-квартири з Цюріха до США, де вони сподіваються на більш м'які регуляторні умови.

Нагадаємо, у 2023 році швейцарський банківський гігант UBS за 3 млрд швейцарських франків ($3,24 млрд) купив банк Credit Suisse, який втратив понад чверть своєї ринкової капіталізації. Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse.

До слова, швейцарський банк UBS оприлюднив шостий звіт Global Family Office Report 2025, опитавши 317 заможних родин зі середнім капіталом $2,7 млрд. Дослідження розвінчує міф, що мільярдери вкладають лише у криптовалюти та розкіш: навпаки, вони обирають обережні та стратегічні інвестиції, враховуючи ризики, довгострокові тренди й розвиток ШІ.