Іранський депутат стверджує, що Іран отримав МіГ-29 від Росії

Іран отримав нову партію винищувачів МіГ-29 із Росії. Про це заявив депутат іранського парламенту та член Комітету національної безпеки Абольфазл Зохреванд, пише «Главком» із посиланням на İnter Bellum News.

Депутат додав, що Тегеран все ще перебуває у процесі придбання винищувачів Су-35 у Росії, хоча ці поставки неодноразово відкладалися. Окрім того, Зохреванд повідомив, що Іран прагне придбати передові системи ППО, такі як російські С-400, а також розглядає китайську систему HQ-9 як частину довгострокової стратегії щодо вдосконалення своєї ешелонованої оборони.

Як пише видання, військові спостерігачі за польотами та регіональні спостерігачі відзначали майже регулярні посадки російських вантажних літаків у Тегерані з червня, що підживлює спекуляції про те, що Росія непомітно передає військову техніку Ірану для підтримки його оборонного потенціалу.

Іран вперше отримав МіГ-29 від Радянського Союзу наприкінці 1980-х років, а пізніше розширив свій флот за рахунок додаткових поставок з Росії в 1990-х роках. Завдяки цій історії іранські ВПС вже мають інфраструктуру, навчених пілотів та можливості технічного обслуговування літаків, що робить їхню інтеграцію в експлуатацію відносно швидкою порівняно з новішими платформами.

До слова, Іран, що перебуває під санкціями протягом десятиліть, досяг значного прогресу у виробництві газових турбін і нещодавно передав Росії першу партію.