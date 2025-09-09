Удар по Досі: Ізраїль ліквідував головного переговорника ХАМАСу

Дим піднімається після того, як в Досі, пролунало кілька вибухів

Делегація переговорників була ціллю удару

Сьогодні, 9 вересня, Ізраїль завдав ударів по Досі в Катарі, націлених на високопоставлених чиновників Хамасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.

Міністерство закордонних справ Катару у своїй заяві засудило ізраїльську атаку, яка, за його словами, була націлена на житлові будинки, в яких проживали кілька членів ХАМАСу. Попередня інформація, свідчить, що головний переговорник ХАМАСу Халіл аль-Хайя загинув в результаті ізраїльського удару в Катарі.

Унаслідок удару загинув Халіл аль-Хайя фото: АР

Джерела додали, що метою атаки були Захер Джабарін, Халед Машал і Нізар Авадалла. Пізніше ізраїльська армія підтвердила, що її метою були високопоставлені лідери ХАМАСу.

Нагадаємо, 9 вересня Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар. CNN пише, що ця атака, схоже, є першою операцією Ізраїлю в Катарі.