Удар по Досі: Ізраїль ліквідував головного переговорника ХАМАСу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Досі: Ізраїль ліквідував головного переговорника ХАМАСу
Дим піднімається після того, як в Досі, пролунало кілька вибухів
Делегація переговорників була ціллю удару

Сьогодні, 9 вересня, Ізраїль завдав ударів по Досі в Катарі, націлених на високопоставлених чиновників Хамасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.

Міністерство закордонних справ Катару у своїй заяві засудило ізраїльську атаку, яка, за його словами, була націлена на житлові будинки, в яких проживали кілька членів ХАМАСу. Попередня інформація, свідчить, що головний переговорник ХАМАСу Халіл аль-Хайя загинув в результаті ізраїльського удару в Катарі.

фото: АР

Джерела додали, що метою атаки були Захер Джабарін, Халед Машал і Нізар Авадалла. Пізніше ізраїльська армія підтвердила, що її метою були високопоставлені лідери ХАМАСу.

Делегація переговорників була ціллю під час зустрічі в Катарі, де базується політичне бюро палестинської групи.

Нагадаємо, 9 вересня Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар. CNN пише, що ця атака, схоже, є першою операцією Ізраїлю в Катарі.

