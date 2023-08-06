Атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість збитих ворожих цілей

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу

У ніч на 6 серпня, окупанти здійснили масований ракетний удар по території України, використовуючи ракети повітряного та морського базування, а також іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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У першій хвилі атаки ввечері 5 серпня, ворог випустив 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». Зазначається, що протиповітряна оборона знищила 12 з 14 ракет «Калібр».Що стосується «Кинджалів», інформацію не оприлюднимо.

У ніч на 6 серпня, російські загарбники продовжили атаку, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА) Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря та крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря.

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Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БПЛА Shahed-136/131, 5 із 6 ракет «Калібр» другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Протягом кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Як повідомлялося, в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

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Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.

Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.

Зокрема у ніч на 6 серпня у Хмельницькому та Запоріжжі пролунала серія вибухів.

До слова, російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові.

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.