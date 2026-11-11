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Удари по «Яндексу» паралізували російську пропаганду в Україні: деталі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Удари по «Яндексу» паралізували російську пропаганду в Україні: деталі
Пошкоджений датацентр «Яндексу» в Росії після атаки безпілотників
фото: Sud, УНН

Центр протидії дезінформації зафіксував різке падіння активності підозрілих акаунтів в українському інформаційному просторі, однак російські пропагандистські мережі за кордоном швидко відновили роботу

Після ударів по датацентрах «Яндексу» кількість повідомлень від підозрілих акаунтів в українських соцмережах впала на 83,6%. Водночас російські інформаційні мережі, орієнтовані на іноземну аудиторію, відновили свою роботу приблизно за 12 годин. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» повідомила виконувачка обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Анаїт Хоперія.

Центр перевірив понад 22,6 тис. повідомлень від 5,2 тис. підозрілих акаунтів у Facebook і Telegram. Аналіз охопив 26 тем, які обговорювали в українському інформаційному просторі.

8 жовтня кількість таких повідомлень зменшилася з 4032 до 660. Водночас число активних акаунтів впало з 1526 до 258.

Ще одне зниження зафіксували 12 жовтня, після зупинки датацентру у Владимирі. Кількість повідомлень тоді скоротилася на 42,6% – із 4711 до 2704.

Як швидко росіяни відновили пропаганду

Удар по інфраструктурі «Яндексу» також тимчасово вплинув на російські мережі, які поширюють пропаганду за кордоном. Зокрема, перебої помітили в мережах Pravda, InfoDefense та Node of Time.

«В окремих кластерах інтенсивність публікацій знизилася майже на 50%, але приблизно через 12 годин активність відновилася. Ми тоді зазначали, що не спостерігаємо суттєвого загального зниження активності російських ботоферм», – розповіла Хоперія.

Тобто російські пропагандистські мережі не припинили роботу, а досить швидко відновили публікації.

Що відбувалося в іноземних соцмережах

Окремо Центр не досліджував, як удари вплинули на російську пропаганду в американських соцмережах. Водночас західна аналітична компанія Graphika також не помітила значного зменшення активності російських мереж у політичних спільнотах інших країн.

Дослідники перевіряли, зокрема, спільноти німецької партії AfD, американського руху MAGA та британської партії Reform UK. Кількість активних акаунтів і найактивніших авторів там суттєво не змінилася.

Ба більше, у перші вісім годин після удару по датацентру у Владимирі кількість згадок MAGA в соцмережі X зросла на 25% порівняно з аналогічними періодами попередніх тижнів.

Аналіз Центру засвідчив різке скорочення активності підозрілих акаунтів в українському інформаційному просторі після ударів по датацентрах «Яндексу». Проте цей ефект був тимчасовим, а дослідження іноземних сегментів не виявили тривалого зниження активності російських пропагандистських мереж.

Нагадаємо, 8 жовтня «Главком» повідомляв про атаку на найбільший датацентр «Яндексу» в російському Сасові. Унаслідок удару безпілотників на території об'єкта виникла пожежа, а його роботу зупинили. Користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.

Також «Главком» писав про перебої в роботі російських пропагандистських мереж після ударів по «Яндексу». За даними Центру протидії дезінформації, активність окремих мереж, зокрема Pravda, InfoDefense та Node of Time, тимчасово скоротилася приблизно вдвічі. Водночас суттєвого загального зниження активності всіх російських ботомереж тоді не зафіксували.

Крім того, «Главком» повідомляв про наміри Росії розміщувати датацентри під землею для захисту від українських атак. Російське Міністерство цифрового розвитку підготувало рекомендації щодо посилення захисту центрів обробки даних, зокрема шляхом укріплення конструкцій та використання засобів радіоелектронної боротьби.

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Теги: Яндекс датацентр Центр протидії дезінформації дезінформація

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