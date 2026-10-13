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Трафік російських ботів у мережі різко впав: названо причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трафік російських ботів у мережі різко впав: названо причину
За даними Cloudflare, після першого удару по датацентрах компанії «Яндекс» трафік ботів скоротився до 57% від попереднього рівня
фото: Shutterstock

Трафік становить лише 0,4% від максимального рівня, зафіксованого протягом попередніх двох тижнів

Після ударів по датацентрах компанії «Яндекс» різко скоротився трафік російських ботів в інтернеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tom's Hardware.

За даними Cloudflare, після першого удару трафік ботів скоротився до 57% від попереднього рівня. Опісля показник впав ще суттєвіше – до 0,4% від пікового значення за останні два тижні.

Польський журналіст і політолог Ярослав Вольський зауважив, що в соцмережах зафіксовано різке падіння підтримки деяких політичних сил і рухів. За його словами, підтримка ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у соцмережах упала на 56%.

Вольський додав, що в соцмережах поменшало як «польських» акаунтів, які цькують українців, так і «українських», спрямованих проти поляків. Він також відзначив різке падіння підтримки MAGA – політичного руху, пов'язаного з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, російські цифрові сервіси продовжують працювати зі збоями після атак на дата-центри «Яндекса». Користувачі скаржаться на проблеми з переказами коштів, оплатою підписок, поверненням покупок і виплатами за виконану роботу.

Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.

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Теги: Яндекс соцмережі росіяни

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